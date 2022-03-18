İşgalin ilk günlerinde Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya’nın muhtemel saldırılarına karşı tüm kentte ışıkların söndürülmesi emri verilmişti.

Ülkenin Polonya sınırında bulunan kentte hava saldırısı korkusuyla İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez siren sesleri duyulmuştu.

Büyükelçiliklerin yeni adresi

Güvenli kent ilan edilen Lviv aynı zamanda birçok Batılı ülkenin büyükelçiliklerini Kiev’den alarak taşıdığı yer de oldu.

Öte yandan ülkenin en güvenli kenti ilan edilen Lviv’de sirenlerin duyulması ile halk paniğe sürüklendi.

Marketlerde, eczanelerde ve bankamatiklerde insanlar sıraya girerken, akaryakıt istasyonlarında yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Bazı insanların ellerinde bavulları ile evlerini terk ettikleri gözlemlenirken, şehrin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna’da pek çok insan savaştan daha az etkilenen Lviv’e geliyor. Şehirde cadde ve sokaklar oldukça kalabalık, günlük hayat devam ediyor. Kafe ve restoranlar da açık.

[Grafik: TRT Haber]

Polonya sınırına komşu

Savaştan kaçmak isteyenler ise Lviv’e yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Polonya sınırına doğru araçlarıyla yola çıktı.

Kentte savaştan kaçanlar nedeniyle olağanüstü bir nüfus yoğunluğu yaşanıyor.

Ülkeyi terk etmeye hazırlanan 100 binlerce insan bu noktada toplanıyor. TRT Haber Lviv'de: Ukraynalıların veda şehri Kentte her gün sabah 8’den akşam 5’e kadar Polonya sınırına ücretsiz otobüsler kaldırılıyor. Lviv, Kiev’e savaşmaya giden yabancı savaşçılar tarafından da geçiş noktası olarak kullanılıyor. Umudun ve hüznün simgesi: Lviv tren istasyonu Trenlerin kesişme noktası Lviv Savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Lviv'deki tren istasyonuna gelerek Polonya'ya gitmeye çalışıyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar, bulabildikleri ilk trenle güvenli olan noktalara kaçmaya çalışıyor. Gidecek yeri olmayanlar da savaşın ortasında kalmaktansa Lviv'de tren istasyonlarında yaşamaya çalışıyor. NATO kapısı

Polonya'ya yakınlığıyla Lviv aynı zamanda NATO'nun da kapısının eşiğinde. Buraya yapılacak herhangi bir saldırının uluslararası yansımaları olabilir. Bu nedenle Rusya için oldukça önemli bir konumda.

Ukrayna, Rusya’nın 13 Martta gerçekleştirdiği ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Saldırının düzenlendiği merkezin çok sayıda yabancı kadın ve erkek eğitmene ev sahipliği yaptığını belirten Başbakan Yardımcısı, Rusya’nın doğrudan NATO’yu hedef aldığını vurguladı.

Yetkililer bir saldırıya karşı halkın mümkün olduğunca askeri tesislerden uzak durarak evlerinde veya sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Lviv’de 22.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.

Bugün, Rusya Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı düzenledi. Ukrayna medyası en az 3 patlama yaşandığını duyurdu.

Şehir siren sesleriyle diken üstünde yaşamaya devam ediyor.

Grafik: Hafize Yurt