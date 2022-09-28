Rusya'nın kısmen kontrol altına aldığı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da, Ukrayna'ya ait bu bölgelerde tek taraflı referanduma gidildi, Rusya'ya bağlanıp bağlanmama oylandı.

5 gün süren referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre, seçmenlerin ezici çoğunluğu "evet" oyu verdi. Bundan sonraki adım, sonuçların Rus parlamentosunun her iki kanadı tarafından görüşülüp onaylanması.

Putin'in imzasıyla resmi süreç başlayacak

Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzalayacağı kararname ile resmi süreci başlatacak.

Kremlin, "Söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanmasında uluslararası hukuk açısından durum tamamıyla değişecek." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy müzakere kapısını kapattı

Kiev ve Batı ise Moskova'ya tepkili. Rusya'nın Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini alarak uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez." dedi ve "İlhak, Rusya Devlet Başkanı ile konuşulacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir." diyerek müzakere kapısını kapattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da "Referandum sonuçları hükümsüz ve değersizdir." ifadesini kullandı.

Batı ülkelerine Ukrayna'ya daha fazla yardım yapmaları ve Rusya'ya yeni yaptırım uygulamaları çağrısında bulundu.

Referandumun meşruiyeti yok

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Yasa dışı referandum ve düzmece sonuçlarını kınıyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg referandumu "düzmece" diye nitelendirdi ve meşruiyetinin olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını tanımayacaklarını bir kez daha dile getirdi.