Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna’dan Sinovac aşısına kullanım onayı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna'da Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının kullanımı onaylandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Igor Ivaşenko, Facebook'tan yaptığı video paylaşımda, ülkede AstraZeneca ve Pfizer'dan sonra Sinovac'ın COVID-19 aşısının kullanımının onaylandığını belirtti.
AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac ile anlaşmıştı.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 377 kişide koronavirüs tespit edildi.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs Aşısı Çin
Son Haberler
- 13:03
- 12:52
- 12:49
- 12:50
- 12:27
Sıradaki Haber
ABD'den Honduras Devlet Başkanı'na "uyuşturucu ticareti" suçlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz