Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Sınır Tanımayan Doktorlar Ukrayna Ülke Direktörü Michel-Olivier Lacharite'ye mektup yazdı.

Mektupta, Azovstal'da kuşatma altındaki savunucuların tıbbi bakıma erişiminin olmaması ve fiziksel ve psikolojik durumlarının kötüleştiğine işaret edilerek bu durumun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışma ilkelerine atıfta bulunuldu

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın çalışma ilkelerine atıfta bulunulan mektupta, Mariupol ve Azovstal'daki insanların tahliye edilmesi ve insan hakları ihlal edilen yaralılara tıbbi bakım sağlanması için bir misyon kurulmasına ilişkin çağrıda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Azovstal ve Mariupol'den sivillerin tahliyesini kabul etse de savunucuların ve yaralı askerlerin tahliyesine ilişkin sorumluluk üstlenmedi.