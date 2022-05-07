Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da terör saldırısı
[Fotoğraf: Getty]
Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusuna düzenlenen terör saldırısında 11 asker hayatını kaybetti. Saldırganlar, kanalın doğusundaki su sevkiyat istasyonunu hedef aldı.
Mısır Ordusu saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Süveyş Kanalı’nın doğusundaki su pompalama tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandı.
Çatışmada, 1’i subay 11 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı. Açıklamada çatışmanın ardından Sina’da boşaltılmış bir bölgede teröristlerin kuşatıldığı bilgisine yer verildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı
Etiketler: Mısır
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