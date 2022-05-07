Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'de ateşkes ihlali
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yemen'de Nisan ayı başında ilan edilen ateşkes 2'nci kez ihlal edildi. Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde İran destekli Husilere ait insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurdu.
Açıklama, Yemen ordusundan yapıldı. Husilere ait İHA'ların, Sada ilinde orduya ait mevzilerin üstünde uçtuğunun tespit edildiği belirtildi.
Orduya ait hava savunma sistemlerinin, İHA'ları düşürdüğü kaydedildi.
Yapılan açıklamada, Husilerin bu tür eylemlerinin ateşkesin açık ihlali olduğu vurgulandı.
Bu olayla birlikte BM girişimiyle ilan edilen ateşkes Husilerce 2'inci kez ihlal edilmiş oldu. Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada "Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.
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