Açıklama, Yemen ordusundan yapıldı. Husilere ait İHA'ların, Sada ilinde orduya ait mevzilerin üstünde uçtuğunun tespit edildiği belirtildi.



Orduya ait hava savunma sistemlerinin, İHA'ları düşürdüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Husilerin bu tür eylemlerinin ateşkesin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Bu olayla birlikte BM girişimiyle ilan edilen ateşkes Husilerce 2'inci kez ihlal edilmiş oldu. Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada "Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.