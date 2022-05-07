Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Mariupol’deki kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
[Fotoğraf: AA ]
Rusya’nın kuşattığı Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği açıklandı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını söyledi.
Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.
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