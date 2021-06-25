Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'ya karşı yaptırımların 18 Nisan'daki Ulusal Güvenlik ve Savunma Konsey kararınca alındığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yürürlüğe koyduğu karara göre, 3 seneliğine yaptırım uzatılan şirketler arasında 55 Rus bankası ve bazı Rus havayolu şirketleri de bulunuyor.

Gazprom'un Başkanı'na da yaptırım

Ayrıca aralarında Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'in de bulunduğu bazı yönetici ve iş adamları hakkında da yaptırım kararı alındığının altı çizildi.