Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Rus şirketlerine 3 yıllık yaptırım
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna, 55 Rus bankası ve bazı Rus havayolu şirketlerine 3 seneliğine yaptırımları uzattı. Aralarında Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'in de bulunduğu bazı yönetici ve iş adamları hakkında da yaptırım kararı alındı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'ya karşı yaptırımların 18 Nisan'daki Ulusal Güvenlik ve Savunma Konsey kararınca alındığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yürürlüğe koyduğu karara göre, 3 seneliğine yaptırım uzatılan şirketler arasında 55 Rus bankası ve bazı Rus havayolu şirketleri de bulunuyor.
Gazprom'un Başkanı'na da yaptırım
Ayrıca aralarında Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'in de bulunduğu bazı yönetici ve iş adamları hakkında da yaptırım kararı alındığının altı çizildi.
Sıradaki Haber
Yemen'de tıbbi atık sorunu büyüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz