Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Polonya vatandaşlarına 'özel yasal statü'
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verildi.
Ukrayna Parlamentosunda, ülkedeki Polonya vatandaşlarına "özel yasal statü" verecek yasa tasarısı kabul edildi.
Böylece, Polonya vatandaşları 18 ay boyunca Ukrayna'da yasal olarak bulunabilecek, çalışabilecek, iş yapabilecek ve eğitim alabilecek.
Ukrayna'daki Polonyalılar bu hakların yanı sıra tedavi olabilecek ve belirli sosyal yardımlar alabilecek.
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