Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
[Fotograf: İHA]
Hindistan’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, "MiG-21" uçağı Rajasthan eyaletinde askeri eğitim sırasında düştü.
Açıklamada, kazada ağır yaralanan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hindistan Uçak Kazası
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