Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kimyasal yüklü kamyon otobanın ortasında patladı
Çin’de seyir halindeki plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon otobanın ortasında patladı. Alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.
Çin’in Shandong eyaletine bağlı Zibo şehrinde otobanda seyir eden plastik pelet ve çamaşır suyu yüklü kamyon, lastiklerinden birinin patlaması nedeniyle devrildi.
Devrilmenin etkisi ile yangın çıkarken, kimyasal maddeler nedeniyle kısa süre sonra kamyon patladı.
19 Temmuz’da meydana gelen olayda otoban savaş alanına dönerken, kazada can kaybı yaşanmadı. Alev topuna dönen kamyon yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.
Patlama ve yangın nedeniyle otobandaki iki araçta maddi hasar oluşurken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Çin
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