Hong Konglu grup Mirror'ın konserinde tepedeki dev ekran bir anda sahneye düştü.

O sırada sahnede yer alan dansçılardan ikisi ekranın düşmesiyle yaralandı.

Mirror'ın menajeri Ahfa Wong daha sonra özür dilemek için sahneye çıktı ve seyircilerden ayrılmalarını istedi.

Bir dansçının durumu ağır

Polisin AFP'ye verdiği demece göre, iki dansçı hastaneye kaldırıldı.

Boyun yaralanması olan dansçının durumunun ciddi, diğerinin ise kafa travması sonrası stabil durumda olduğunu bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde de bir üye sahneden düşmüş

25 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılması planlanan 12 parçalık konser serisinin biletleri çabuk tükendi. Ancak konser ekibi pazartesi gününden beri teknik hatalarla boğuşuyor.

South China Morning Post'a göre, salı gecesi Mirror üyelerinden biri ise sahnenin kenarından yaklaşık bir metre aşağıya düştü. Ancak üye, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece sol kolunun morardığını söyledi.

Mirror'ın arkasındaki eğlence şirketi, AFP'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.