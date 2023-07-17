Ukrayna'dan Kırım Köprüsü'ne saldırı açıklaması

Dehtyarenko, yerel basına yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne ilişkin saldırıyı değerlendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, saldırı organizasyonuyla ilgili tüm ayrıntıları, zaferimizden sonra kesinlikle açıklayacağını bildirmek isteriz. Bu arada Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SBU Başkanı Vasiliy Malyuk’un, “uluslararası hukuk normlarının, operasyonel analizler ve savaş geleneklerinin düşmanın lojistik yollarını kesmeyi mümkün kıldığı” sözlerine atıfta bulunan Dehtyarenko, Kırım Köprüsü'nün şu anda Rus ordusu için askeri malzeme taşıma koridorlarından biri olduğunu kaydetti.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir çocuğun yaralandığını bildirmişti.