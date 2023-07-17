Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2023 12:48

Ukrayna'dan Kırım Köprüsü'ne saldırı açıklaması

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara ilişkin "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz." dedi.

Ukrayna'dan Kırım Köprüsü'ne saldırı açıklaması

Dehtyarenko, yerel basına yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne ilişkin saldırıyı değerlendirerek, "Ukrayna Güvenlik Servisinin, saldırı organizasyonuyla ilgili tüm ayrıntıları, zaferimizden sonra kesinlikle açıklayacağını bildirmek isteriz. Bu arada Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SBU Başkanı Vasiliy Malyuk’un, “uluslararası hukuk normlarının, operasyonel analizler ve savaş geleneklerinin düşmanın lojistik yollarını kesmeyi mümkün kıldığı” sözlerine atıfta bulunan Dehtyarenko, Kırım Köprüsü'nün şu anda Rus ordusu için askeri malzeme taşıma koridorlarından biri olduğunu kaydetti.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir çocuğun yaralandığını bildirmişti.

ETİKETLER
Ukrayna
Sıradaki Haber
Melbourne Havalimanı iç hatlar terminali güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Aşırı sıcaklara bağlı ölümler yeni normal haline gelebilir
14:19
Kremlin: Kırım Köprüsü'ne saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz
14:08
Adana'da orman yangını çıktı
14:05
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne müracaatlar başladı
14:05
Düğün sahipleri ve fotoğrafçının kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
FOTO FOKUS
"Filenin Sultanları" dünyanın bir numarası oldu
"Filenin Sultanları" dünyanın bir numarası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ