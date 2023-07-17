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Dünya
AA 17.07.2023 12:47

Melbourne Havalimanı iç hatlar terminali güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı

Avustralya'da, Melbourne Havalimanındaki Qantas Havayolları'nın iç hatlar terminalinde yaşanan güvenlik ihlali, terminalin geçici süreliğine kapatılmasına yol açtı.

Melbourne Havalimanı iç hatlar terminali güvenlik ihlali nedeniyle kapatıldı

ABC News'in haberine göre, bir yolcunun havalimanındaki güvenlik taramasından geçerken çantasının kontrol edilmediği ihbarı üzerine Qantas Havayollarına ait uçuşların yapıldığı terminal kısa süreliğine kapatılarak, tüm iç hat uçuşları durduruldu.

Havalimanı güvenliği, ihlale sebebiyet veren yolcunun bulunması amacıyla tüm güvenlik kameralarının izlenmesi için terminale giriş çıkışları yaklaşık yarım saatliğine durdurdu.

Kapanma nedeniyle iç hat uçuşlarında bir saati bulan gecikmeler yaşanırken, havalimanında izdiham oluştu.

Melbourne Havalimanı adına yerel medyaya konuşan yetkili, güvenlik sistemlerinin geçici süreliğine kapandığını doğrulayarak, terminal Qantas Havayolları tarafından işletildiği için güvenlik ihlalinin sebebine ilişkin net bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

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