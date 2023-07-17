Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2023 12:45

Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi

Rus güvenlik şirketi Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 30 Temmuz'da yapılacak anayasa referandumu öncesi ülkeye yüzlerce yeni asker gönderdi.

Wagner, referandum öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yüzlerce asker gönderdi

Wagner'in OAC'deki Telegram hesabından yapılan açıklamada, Wagner'e bağlı yeni birliklerin OAC'deki askeri personele eğitim vermek ve güvenliği sağlamak için ülkeye ulaştığı belirtildi.

Yüzlerce askerin yer aldığı birliklerin fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, 5 yıldan bu yana Wagner tarafından eğitilen OAC ordusu, polisi ve jandarmasının ülke güvenlik seviyesinin artırılmasında ilerleme kaydettiği ifade edildi.

2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen OAC'deki Wagner birliklerinin temmuz başında ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.

OAC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurmuştu.

3. kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 30 Temmuz'da anayasa değişikliğine ilişkin referandum kararı almıştı.

Sıradaki Haber
Suudi Arabistan ile Japonya arasında yapay zeka alanında işbirliği anlaşması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Aşırı sıcaklara bağlı ölümler yeni normal haline gelebilir
14:19
Kremlin: Kırım Köprüsü'ne saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz
14:08
Adana'da orman yangını çıktı
14:05
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne müracaatlar başladı
14:05
Düğün sahipleri ve fotoğrafçının kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
FOTO FOKUS
"Filenin Sultanları" dünyanın bir numarası oldu
"Filenin Sultanları" dünyanın bir numarası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ