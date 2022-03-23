Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Batı'ya: Modern hava savunma sistemleri verin
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, savaşın seyrinin değişmesi için Batılı ortaklarından Ukrayna'ya modern hava savunma sistemleri, seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat vermelerini, limanlarını Rus gemilerine tamamen kapatmalarını istedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Podolyak paylaşımında, "Değerli ortaklarımız, uykularında öldürülen Ukraynalı çocukların ölü gözlerini görmek ve Mariupol'un dumanını hissetmek istemiyorsanız yapmanız gereken 4 şey var. Hava sahamızı kapatamıyorsanız bize modern hava savunma sistemleri verin. Seyir füzeleri ve roketatar sistemleri için mühimmat temin edin." ifadelerini kullandı.
Batı ülkelerinin Rusya'ya sert petrol ambargosu uygulaması gerektiğini kaydeden Podolyak, batı limanlarının Rus gemileri için tamamen kapatılması gerektiğini belirtti.
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