Ukrayna'dan AB'ye: Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı Avrupa Birliği'nden yeni yaptırımlar isteyeceklerini açıkladı.
Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, 6 Kırım Tatar Türkü'nün Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasını 23 Şubat'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacaklarını söyledi.
Kırım'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını, geçen yıl da Avrupa Birliği'nden (AB) talep ettiklerini hatırlatan Kuleba, bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceklerini vurguladı.
AB'ye yeni yaptırım isteği
Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı AB'den yeni yaptırımlar isteyeceklerini kaydeden Kuleba, konuya ilişkin dokümanları çok kısa sürede imzalayacağını belirterek "AB'ye bu isteğimizi yenileyeceğiz" dedi.
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 17 Şubat'ta, Rus güvenlik güçleri bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına almıştı.
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