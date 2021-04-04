Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, kararnamenin 2 Nisan'da gerçekleşen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararları kapsamında alındığına yer verildi.

Konsey, kaçakçılıkla mücadele gerekçesiyle 10 kişi ve birçok şirkete yaptırım uygulanması kararını almıştı.

Kararnameye göre, 10 Ukrayna vatandaşı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajansı ile aralarında Rus menşeili firmaların da bulunduğu 79 şirkete 3 yıllığına ekonomik yaptırım uygulanacak.