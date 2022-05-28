Ukrayna'daki savaş Balkan ülkelerinin AB üyeliğini hızlandırdı
Ukrayna'daki savaş ve Ukrayna'nın üyelik başvurusu, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırdı. Almanya, Ukrayna'dan önce Balkan ülkelerinin üye olması gerektiğini savunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Kiev, Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yaptı.
Gözler uzun zamandır üyelik için bekleyen Balkan ülkelerine çevrildi.
Avrupa Birliği'nin genişlemesi yeniden masadayken,üyelik sürecinde Ukrayna'dan önce Balkanlara yeşil ışık yakıldı.
Ukrayna'nın bir an önce üye olması çağrılarına Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan itiraz geldi.
Scholz ''Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kestirme yol olmaması, 6 Batı Balkan ülkesine karşı dürüst olmanın gereğidir. Yıllardır yoğun reformlar yaptılar ve kendilerini üyeliğe hazırladılar" dedi.
6 ülkenin liderleri buluştu
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan...
6 ülkenin liderleri mayıs ayı başında Brüksel'de buluştu.
Zirveye Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ev sahipliği yaptı.
Borrell konuşmasında Rusya'nın bölgedeki kırılganlıkları kullanmak istediğini belirtti ve Rusya'ya karşı birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.
Bosnalı Sırp ayrılıkçıların attıkları adımlar da tansiyonu yükseltiyor.
Bölgede herhangi bir istikrarsızlığı önlemek amacıyla tedbirler alınıyor.
AB liderleri 6 Balkan ülkesi liderleriyle görüşecek
Avrupa Birliği'ne üye ülke liderleri ile 6 Batı Balkan ülkesinin liderlerinin, 23 Haziran'da yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde görüşmesi planlanıyor.
Rusya ise Batı Balkan ülkelerinin Ukrayna yanlısı tutumundan ve savaş suçlarıyla itham edilmekten rahatsız.
Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olmasına da sıcak bakmıyor.
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