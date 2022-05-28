ABD’de kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası verildi.

Kendisine maske takmasını ve emniyet kemerini bağlamasını söyleyen kabin görevlisi ile girdiği tartışma sonrası saldırgan tavırlar sergileyen kadın, 15 ay hapis cezasının yanı sıra kabin memurunun zararını karşılamak için yaklaşık 26 bin dolar cezaya çarptırıldı.

"Kabin görevlilerine saldırılara müsamaha gösterilmeyecek"

Federal Savcı Randy Grossman, mahkeme kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "yolcuların güvenliği için hayati bir görev yürüten kabin görevlilerine saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Soruşturmadan sorumlu FBI Özel Ajanı Stacey Moy, kararın "hava yolcularına güçlü bir mesaj gönderdiğini" ve FBI’nın bu tür saldırıları yakından takip edeceğini söyledi.

Kabin görevlisinin iki dişi kırılmıştı

Olay, Mayıs 2021'de Sacramento’dan San Diego’ya giden Soutwest Havayollarına ait uçakta gerçekleşmişti.

Aldığı darbe ile kabin görevlisi kadının iki dişi kırılmış ve yüzünde morluklar oluşmuştu.

Olay anına ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine tepkiler büyümüştü.