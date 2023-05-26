Ukrayna'daki mayın kirliliği, çiftçiler ve insani yardım kuruluşları için tehdit oluşturuyor

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Ukrayna'daki savaşın şiddetle devam ettiğini belirterek, ülkenin doğu ve güneyinin savaştan en fazla etkilenen bölgeler olduğunu söyledi.

OCHA ve insani yardım ortaklarının, Ukrayna'daki ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya devam ettiğini aktaran Laerke, nisan sonuna kadar 5,4 milyon kişiye ulaşıldığını dile getirdi.

Laerke, "Yardımlar, 2,1 milyondan fazla kişiye nakit ve 3,5 milyon kişiye gıdayı içerirken, yaklaşık 3 milyon kişiye de sağlık hizmetleri ve ilaç erişimi sağlandı." dedi.

Şiddetini artıran savaşın, özellikle cephe hatlarına yakın yerlerde yaşayan sivillerin üzerinde ağır bedeli olduğuna işaret eden Laerke, "Mayın kirliliği, çiftliklerine dönmek isteyen çiftçileri ve insani yardım sağlayan kuruluşların çalışanları için tehdit oluşturuyor. Bu durum özellikle her ay onlarca mayın bağlantılı kazanın rapor edildiği Harkov, Mıkolayiv ve Herson bölgelerindeki tarım alanları için endişe verici." ifadesini kullandı.

Laerke, Rusya'nın kontrol ettiği bölgelere yardımların son derece kısıtlı kaldığını vurgulayarak, insani yardım kuruluşlarının Donetsk, Harkov ve Luhansk bölgelerindeki cephe hatlarına yakın 40 kasaba ve köydeki yaklaşık 60 bin kişiye erişimini kaybettiğini söyledi.

Ukrayna için "kaynakların artırılması" çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen, Ukrayna'da çatışmaların başlamasının üzerinden 11 bin saat geçtiğini söyledi.

Ebbesen, bir yıldan fazla süredir savaşın devam ettiği Ukrayna'da ihtiyaçların arttığını ve bunların karşılanması için kaynakların artırılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'daki birçok kişinin su, enerji ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaçlara erişiminin olmadığını belirten Ebbesen, Ukrayna içinde yerinden edilenlerin gelir eksikliği ve artan stresle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.