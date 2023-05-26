Çin'in Seul Büyükelçisi: Çin ve Güney Kore ilişkileri iyiye gitmiyor

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin ile Güney Kore ilişkilerini değerlendiren Büyükelçi Şing, "Çin ve Güney Kore ilişkilerinin iyiye gitmediğini", ilerleyen zamanlarda "ilişkinin tamamen bitmesinden endişeli olduğunu" söyledi.

Tayvan’ın önemine vurgu yapan Şing, karşılıklı menfaatlerin gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Gerekli şartların sağlanması halinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol’un görüşebileceğini bildiren Şing, Seul hükümetini Tayvan meselesi gibi Çin için önemli konularda hassasiyet göstermeye davet etti.

Çin ve Güney Kore, Tayvan meselesi üzerinden haftalardır tartışıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yönelik açıklaması, iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Yoon, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Tayvan Boğazı'ndaki artan gerilimlerin, Çin'in statükoyu güç yoluyla değiştirme girişimlerinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Tayvan'ın "sadece Çin ile Tayvan arasında bir sorun olmadığını" belirten Yoon, bunun “küresel bir sorun” olduğunu ve ABD gibi uluslararası toplumla birlikte buna karşı çıkacaklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Pekin Büyükelçisi Çung Jae-ho'yu Bakanlığa çağırarak, Yoon'un Tayvan konusundaki sözlerini protesto ettiklerini bildirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Çin yönetimi, Tayvan'ı anakara ile birleştirilecek bir eyalet olarak görüyor. Güney Kore ise Tayvan’ı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da Pekin'in statükoyu değiştirmek için bölgede güç kullanmasına karşı çıkıyor.