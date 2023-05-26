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AA
HABER GİRİŞ
26.05.2023 17:06
, 26.05.2023 17:15
SON GÜNCELLEME
26.05.2023 17:15
ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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Polonya'da 2 bin 500 kişi savaştan kalan 250 kiloluk bomba nedeniyle tahliye edildi