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Dünya
AA 26.05.2023 17:06

ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

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