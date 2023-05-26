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Dünya
AA 26.05.2023 19:58

Ruanda soykırımının faillerinden Fulgence Kayishema, hakim karşısına çıktı

Ruanda soykırımının faillerinden Fulgence Kayishema, Güney Afrika'daki Cape Town Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Ruanda soykırımının faillerinden Fulgence Kayishema, hakim karşısına çıktı

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, Kayishema, "soykırım amacıyla komplo kurmak, soykırıma suç ortaklığı etmek ve Güney Afrika'nın göç ve mülteci yasalarını ihlal etmekle" suçlandı.

Savcı Nathan Adriaanse, yaptığı açıklamada, davanın 1994'te Ruanda'da bir kilisede 2 binden fazla insanın katledilmesine odaklandığını söyledi.

Pollsmoor Hapishanesinde tutulan 62 yaşındaki Kayishema'nın, 2 Haziran'da kefalet başvurusu için tekrardan hakim karşısına çıkarılması planlanıyor.

Ruanda soykırımı ve Kayishema

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tutsilere soykırım yaptığı suçlamasıyla 2001'den beri aranan Kayishema, 24 Mayıs'ta Güney Afrika'nın Paarl kentinde yakalanmıştı.

Kayishema, 15 Nisan 1994'te Kivumu komünündeki Nyange Kilisesi'nde 2 binden fazla erkek, kadın, yaşlı ve çocuk mülteciyi öldürmekle suçlanıyor.

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