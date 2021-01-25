Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da vaka sayısı 4 aydır ilk kez 3 binin altında
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 516 koronavirüs vakası tespit edildi. 4 aydır ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin altına düştü.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölü sayısı 63 artışla 21 bin 924, iyileşen sayısı ise 5 bin 783 artışla 953 bin 297 oldu.
Ülkede 2 bin 516 kişide virüsün görülmesiyle son 4 ayın günlük en düşük rakamı kaydedildi, vaka sayısı 1 milyon 194 bin 328'e çıktı.
Eğitim yüz yüze devam edebilecek
COVID-19 tedbirlerini 8-24 Ocak'ta sıkılaştıran ülkede, bugünden itibaren yumuşaya gidiliyor. Buna göre alışveriş merkezleri, restoran ve kafeler 07.00-22.00 saatleri arasında çalışabilecek, eğitim bölgedeki vaka yoğunluğuna göre yüz yüze veya uzaktan devam edecek.
Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide vaka görülmesiyle, günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Ukrayna
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