Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da vaka sayısı 1 milyonu geçti
Ukrayna'da 11 bin 490 kişide daha koronavirüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 1132'ye ulaştı.
Son 24 saatte 223 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 17 bin 395 oldu. 66 binden fazla test yapılırken, 15 bin 775 kişi iyileşti.
Toplam vaka sayısı bakımından dünyada 17'nci sırada gelen Ukrayna'da, 8-24 Ocak'ta sıkılaştırılmış karantina rejimine geçilmesi kararlaştırılmıştı.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs
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