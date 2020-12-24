Son 24 saatte 223 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 17 bin 395 oldu. 66 binden fazla test yapılırken, 15 bin 775 kişi iyileşti.

Toplam vaka sayısı bakımından dünyada 17'nci sırada gelen Ukrayna'da, 8-24 Ocak'ta sıkılaştırılmış karantina rejimine geçilmesi kararlaştırılmıştı.