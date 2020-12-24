Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da günlük vaka ve ölümlerde rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 29 bin 935 kişide COVID-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 635 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 963 bin 688'e, toplam can kaybı ise 53 bin 96'ya yükseldi.
Bugünkü verilerle Rusya'da en yüksek günlük vaka sayısı ve ölüm kaydedilmiş oldu.
Etiketler: Koronavirüs Rusya
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