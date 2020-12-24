Maccabi Sağlık Hizmetleri Eczacısı yanlışlıkla dört doz COVID-19 aşısı enjekte edildikten sonra kendini iyi hissettiğini söyledi.

Times Of Israel'de yer alan habere göre Azizi, Maccabi yetkililerinin hatalarını fark etmeleri üzerine aşı yapıldıktan saatler sonra muayene ve izleme için hastaneye tekrar çağırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: Times of Israel]

Aşıyı uygulayan sağlık çalışanının her Pfizer şişesinin aşıdan 5 doz içerdiğinin farkında olmadığı açıklandı.

Şişedeki bir dozun daha önce başka birine uygulandığının düşünüldüğünü belirten Azizi, “Geri kalan dört dozu da bana yapmış. Ama kendimi iyi hissediyorum. Bir sorun yok” dedi.