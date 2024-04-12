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Dünya
AA 12.04.2024 00:03

Ukrayna’da sıkılaştırılmış seferberlik yasası kabul edildi

Ukrayna Parlamentosu, ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran bir yasa kabul etti.

Ukrayna’da sıkılaştırılmış seferberlik yasası kabul edildi

Parlamentoda, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısı oylandı.

Tasarı, 351 milletvekilinden 283'ünün oyu ile kabul edildi.

Parlamentoya ocak ayında sunulan, sonra birçok düzenlemeden geçen tasarı, seferberlik şartlarını sıkılaştırdığı gerekçesiyle daha önce tartışmalara neden olmuştu.

Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek.

Erkekler ayrıca bir sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak. Ayrıca yurtdışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.

Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıp verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.

18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, parlamentonun kabul ettiği seferberlik yaşının 27’den 25’e düşürülmesiyle ilgili yasayı 2 Nisan’da onaylamıştı.

“Seferberlikten kaçanlar üzerinde kontrolü güçlendiriyoruz”

Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna Parlamentosunun bugün yeni seferberlik yasasını kabul ettiğini belirtti.

Yeni seferberlik yasasında askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu sabah onaylanan yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi söz konusu." ifadesini kullandı.

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