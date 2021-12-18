Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Omicron tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'da COVID-19 Omicron varyantının ilk vakası kayda geçti.
Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Omicron varyantının saptandığı kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönmüş olduğunu açıkldı.
Omicron varyantının Ukrayna'da saptandığını duyuran Lyaşko, hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Ülkede son 24 saatte 7 bin 503 kişide virüse rastlanırken, 288 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Omicron Koronavirüs Ukrayna
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