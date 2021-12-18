Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama: 12 kişi öldü
[Fotoğraf: AA ]
Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Pakistan'da yerel basındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.
"Gaz sızıntısı neden oldu" ihtimali
Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.
Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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