Avustralya'da Queensland eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D'ath, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri aktarırken bir anda bir örümceğin üzerine tırmandığını gördü ve panikledi.

Bakan D'ath, "Lütfen biri şu örümceği üzerimden alabilir mi?" diye yardım istedi.

Koruma ve danışmanları yanına gelip yardımcı olmaya çalışmasına rağmen örümcek inatçı çıktı.

"Yüzüme tırmanırsa lütfen haber verin"

Örümcekten bir türlü kurtulamayan bakan, konuşmasını üzerinde örümcekle sürdürdü:

"Konuşmaya devam edeceğim, üzerimde bir avcı yokmuş gibi davranacağım. Umarım biri bu sorunu çözer. Yüzüme falan tırmanırsa lütfen haber verin."

Avustralyalı bakan, basın toplantısını meraklı bakışlar ve örümcek tehdidi altında tamamladı.