Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi. SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.
2021 yılının 28'inci fırlatma işlemi, Californa'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.
Bugünkü fırlatma başarılı olursa yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı bin 944'e yükseldi.
SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.
Etiketler: ABD SpaceX Uzay Çalışmaları
Son Haberler
- 16:00
- 15:59
- 15:41
- 15:53
- 15:46
Sıradaki Haber
Pakistan'da doğal gaz boru hattında patlama: 12 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz