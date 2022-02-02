Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna’da milletvekilleri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerin bayraklarını parlamentoda açarak verdikleri destek için teşekkür etti.
Ukrayna parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda, çok sayıda milletvekili kürsüye yaklaşarak bazı ülkelerin bayraklarını açtı.
Milletvekilleri, Türk bayrağının yanı sıra ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin bayrağını açarken Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine verilen destek için teşekkür etti.
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