Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Total ve Çinli ortağından Uganda petrolü için 10 milyar dolarlık anlaşma
[Fotoğraf: Reuters]
Fransız enerji şirketi TotalEnergies ve Çin Ulusal Petrol Şirketi, Uganda'daki petrolün çıkarılarak Tanzanya üzerinden ihraç edilmesine ilişkin hazırlanan 10 milyar dolarlık projeye imza attı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, şirket yöneticileri, Uganda ve Tanzanyalı devlet yetkilileriyle Kampala'da Uganda'yı bölgenin en büyük petrol ihracatçısı yapacak anlaşmayı imzaladı.
Toplam 10 milyar dolarlık proje anlaşması, Uganda'da Albert Gölü etrafındaki petrol sahalarında üretim yapılmasını ve inşa edilecek yeni boru hattıyla petrolün Tanzanya kıyılarına taşınmasını kapsıyor.
2025 yılında bitirilmesi hedeflenen projeyle günlük yaklaşık 200 bin varil petrol üretimi yapılması planlanıyor.
Projede Total yüzde 62'lik pay sahibiyken, Uganda ve Tanzanyalı petrol şirketleri yüzde 15'er, CNOOC yüzde 8'lik pay sahibi olacak.
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