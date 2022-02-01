CNN Meteoroloji Servisi, kuzeydoğu bölgesinde etkili olan kar fırtınasının ardından bir hafta geçmeden yeni bir kar fırtınasının Rocky Dağları'ndan başlayarak ülkenin kuzeydoğusuna doğru 3 bin 200 kilometreden fazla alana yayılmasının beklendiği duyurdu.

Hava tahmin raporlarına göre soğuk hava dalgası, başlangıç noktasından New England bölgesine kadar 21 eyalette şiddetli kar yağışları ve tehlikeli soğuklar şeklinde olacak.

Kar kalınlığı 45 santimetreyi aşabilir

Yeni kar fırtınasının en etkili olacağı bölgelerden Indiana ve çevresinde kar kalınlığının 45 santimetreyi geçebileceği ve bunun ölçümlerin yapıldığı 1900 yılından bu yana en fazla kar yağışına karşılık geleceği belirtilirken, Ohio'nun Toledo şehrinde de son 100 yılın en yoğun kar yağışının beklendiği vurgulandı.

Elektrik ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Teksas ve çevresinde fırtınanın ilk günlerinde buzlanma ve elektrik kesintilerinin yaşanacağı, trafikte aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Tennessee ve Kentucky üzerinden doğu eyaletlerine ilerleyecek soğuk hava dalgasının özellikle cumadan itibaren etkisini artıracağı ve hafta sonu New York bölgesinde sıcaklığın sıfırın altında 6'lara kadar düşeceği belirtildi.