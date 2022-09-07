Ukrayna’nın Harkiv şehrinde hayvanat bahçesinden kaçan şempanze “Çiki” için görevliler seferber oldu.

Bir süre sokaklarda gezen Çiki’ye, bakıcısı yavaş yavaş yaklaşmayı denedi. İletişim kurmakta başarılı oldu. Ancak şempanzeyi geri götüremedi.



Yağmurun başlamasıyla tekrar bakıcısının yanına gelen Çiki'ye yağmurluk giydirildi

Yaramaz şempanze için en sonunda bir bisiklet getirildi.

Çiki’yi bisiklete bindiren görevliler onu hayvanat bahçesine götürmeyi başardı.