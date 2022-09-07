Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 20:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'da hayvanat bahçesinden kaçan şempanze bisikletle geri döndü
Ukrayna’nın Harkiv şehrinde bir şempanze hayvanat bahçesinden kaçtı. Bakıcılarının uzun uğraşları sonucu şempanze Çiki bisiklete bindirilerek ikna edildi.
Ukrayna’nın Harkiv şehrinde hayvanat bahçesinden kaçan şempanze “Çiki” için görevliler seferber oldu.
Bir süre sokaklarda gezen Çiki’ye, bakıcısı yavaş yavaş yaklaşmayı denedi. İletişim kurmakta başarılı oldu. Ancak şempanzeyi geri götüremedi.
Yağmurun başlamasıyla tekrar bakıcısının yanına gelen Çiki'ye yağmurluk giydirildi
Yaramaz şempanze için en sonunda bir bisiklet getirildi.
Çiki’yi bisiklete bindiren görevliler onu hayvanat bahçesine götürmeyi başardı.
Etiketler: Ukrayna
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