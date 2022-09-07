Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Şili Devlet Başkanı'nın konuşmasına 'bisikletli Superman' sürprizi
Şili'de Devlet Başkanı Gabriel Boric konuşma yaparken, bisikletle etrafında dönen çocuğun görüntüleri gündem oldu. Başkan, süper kahraman kostümlü 4 yaşındaki çocuğa aldırış etmeden konuşmasına devam etti.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in halkı anayasayı desteklemek için oy kullanmaya çağırması sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.
İşte o önemli konuşma sırasında ‘Süpermen’ kostümlü bir çocuk bisikletiyle başkanın etrafında tur atmaya başladı.
Ancak başkan, küçük çocuktan etkilenmeden konuşmasına devam etti.
Anayasa için yapılan referandumda ise 4 virgül 9 milyon evet oyuna karşın 7 virgül 9 milyon Şililinin hayır oyu kullanmasıyla anayasa taslağı reddedildi.
Etiketler: Şili
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