Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in halkı anayasayı desteklemek için oy kullanmaya çağırması sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

İşte o önemli konuşma sırasında ‘Süpermen’ kostümlü bir çocuk bisikletiyle başkanın etrafında tur atmaya başladı.

Ancak başkan, küçük çocuktan etkilenmeden konuşmasına devam etti.



Anayasa için yapılan referandumda ise 4 virgül 9 milyon evet oyuna karşın 7 virgül 9 milyon Şililinin hayır oyu kullanmasıyla anayasa taslağı reddedildi.