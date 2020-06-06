Ukrayna'da yeni tip koronavirüse bağlı vakalar görülmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkesindeki Covid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stepanov, son 24 saatte vaka sayısının 550 artarak 26 bin 514'e, ölü sayısının 15 artarak 777'ye, iyileşen sayısının da 440 artarak 11 bin 812'ye çıktığını söyledi.

11 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin aşamalı olarak gevşetildiği Ukrayna'da, karantina uygulaması 22 Haziran'a kadar sürecek.