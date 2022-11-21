Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Henare'yi ağırlayan Ukraynalı Bakan Reznikov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ortak projeleri, Ukrayna savunmasını güçlendirmenin yollarını ve savaş sonrası Ukrayna'nın inşasını" görüştüklerini ifade etti.

Bakan Henare, öncesinde Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile bir araya geldi.

Polonya Savunma Bakanlığı ise, tarafların bölgesel güvenliğin yanı sıra Ukrayna'ya yapılacak yardımları ele aldığını açıkladı.

Twitter hesabından Bakan Blaszczak ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Henare, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye düşen füze nedeniyle hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi.

Yeni Zelanda, 8 Kasım'da Ukrayna'ya askeri ve insani destek sağladıklarını duyurmuştu.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Rusya'ya yaptırımlar çerçevesinde 14 kişi ve 7 kuruluşun da dahil edilmesiyle nisandan bu yana yaptırım uygulanan kişi ve kuruluş sayısının 1200'ü aştığını bildirmişti.