Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Lee'nin dün gece Tayland'dan dönüşünde havaalanında yapılan PCR testinde virüs bulgusuna rastlandı.

Sağlık Koruma Merkezi'nin yönergeleri doğrultusunda evinde karantinaya alınan Lee, hükümet çalışmalarını ve toplantıları video bağlantılarıyla sürdürecek.

Lee'ye zirvede eşlik eden heyette bulunanların testlerinin negatif olduğu ancak yakın temasta olup olmadıklarının değerlendirilmesi için tıbbi gözetim altında tutulacakları açıklandı.

Hong Kong lideri, APEC Zirvesi'ne katılmak üzere 17 Kasım'da Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitmişti. Lee, üye ülke liderlerin maskesiz katıldığı kapalı oturumda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanında yer almıştı.

Lee zirvede ayrıca Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça​​​​​​​ ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşmüştü.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un düzenlediği liderler resepsiyonuna da katılan Lee, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yan yana gelmişti.