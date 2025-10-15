Ukrayna Savunma Bakanı: 2026 için toplam savunma ihtiyaçları tahmini 120 milyar dolar

Brüksel'de düzenlenen NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından İngiltere Savunma Bakanı Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal, ortak basın toplantısı düzenledi.

Healey, bugün 50'den fazla ülkenin bir araya geldiği toplantının "Ukrayna ve mücadelesine verilen geniş ve kalıcı desteğin güçlü bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Birinci önceliklerinin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını sağlamak olduğunu aktaran Healey, "İkincisi yarınlar için barışı güvence altına almak. Ve üçüncüsü de daha fazlası için hazır olmak. Barış sağlanana kadar Ukraynalılar hem askeri hem sivil anlamda büyük bir cesaretle mücadele etmeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim kararlılığımız da aynı şekilde devam etmeli." dedi.

Healey, İngiltere ve Almanya'nın liderliğinde NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun son 8 ayda Ukrayna'ya destek olmak için 50 milyar sterlinin üzerinde askeri yardım sözü toplamayı başardığını ifade etti.

İngiltere'nin de son 6 ayda Ukrayna'ya 85 bin insansız hava aracı (İHA) teslim ettiğine işaret eden Healey, "Şimdi ise önleyici İHA'ları geliştirip seri üreteceğiz ve her ay binlercesini Ukrayna'ya göndereceğiz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e hem askeri hem ekonomik baskıyı artırıyoruz. İngiltere bugün Rusya'nın enerji sektörü, petrol şirketleri ve askeri tedarik zincirine yönelik 92 yeni yaptırımı onayladı." diye konuştu.

Healey, güvenli bir Avrupa'nın güçlü bir Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğunu belirterek, Rusya'nın saldırılarının sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığını, Polonya'ya İHA saldırısı, Estonya'nın hava sahası ihlali ve Moldova seçimlerine müdahale gibi şekillerde devam ettiğini söyledi.

Putin'in her şeyi takip ettiğini vurgulayan Healey, "Eğer NATO tehdit edilirse, harekete geçeceğimizden şüphesi olmasın. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında duracağımızdan da hiç şüphesi olmasın." dedi.

"Almanya bu yıl Ukrayna'ya yaklaşık 9 milyar avro destek sağlıyor"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, İngiltere ve Almanya liderliğinde 5'inci kez toplandıklarını ve yine iyi sonuçlar elde edip net bir mesaj verdiklerini vurguladı.

Ukrayna'nın, kendilerine güvenmeye devam edebileceğini dile getiren Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'da "enerji altyapısını tahrip ettiğini" ve Ukrayna halkını "terörize" ettiğini söyledi.

Pistorius, "Almanya bu yıl Ukrayna'ya yaklaşık 9 milyar avro destek sağlıyor. Ve desteğimizi bu seviyede sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hava savunması konusunun Ukrayna'ya verdikleri desteğin en temelini oluşturduğunu aktaran Pistorius, Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal ile imzaladıkları işbirliği anlaşmasının Ukrayna'nın deneyiminden faydalanmayı da içerdiğini kaydetti.

Pistorius, Ukrayna'ya destek verirken, kendi savunma kapasitelerini de güçlendirdiklerini belirtti ve ayrıca bir modernizasyon girişimi başlatacaklarını aktardı.

"Rusya yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa için de en büyük tehdittir"

Bakan Şmigal ise Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun, ülkesine yönelik uluslararası askeri yardımların koordinasyonu için en önemli platform olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın barışa bağlı olduğuna dikkati çeken Şmigal, "Biliyoruz ki Rusya yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa için de en büyük tehdittir. Bu nedenle birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Rusya'ya baskıyı artırma ve bu savaşı durdurmak için somut adımlar atmalıyız." dedi.

Şmigal, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına değinerek, programa katkı sunacaklarını açıklayan İsveç, Letonya, Estonya, Danimarka, Norveç ve Slovenya'ya teşekkür etti.

Söz konusu program vesilesiyle Ukrayna'nın acil ihtiyacının bulunduğu silahları tedarik etmesini sağlayacağını belirten Şmigal, buna PATRIOT sistemleri ve diğer kritik ABD ekipmanlarının da dahil olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın savunmasını desteklemekle aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğinin desteklendiğine vurgu yapan Şmigal, şöyle konuştu:

"Bugün Ukrayna'ya destek taahhütlerini açıklayan tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç boyunca, bu kapsamlı desteğin devam edeceğine inandık ve bekliyoruz. Ukrayna’nın 2026 yılı için toplam savunma ihtiyacı 120 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Bunun yarısı, yani 60 milyar doları devam eden savaşa rağmen ulusal kaynaklarımızdan karşılanacaktır. Müttefiklerimizin her birini, bu ihtiyacın diğer yarısını karşılamak üzere gelecek yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılaları'nın (GSYH) yüzde 0,25'ini ayırmaya çağırıyoruz.”

Şmigal, ortak ülkelerin gerekli finansmanı sağlaması durumunda gelecek yıl 20 milyon dron üretebileceklerini sözlerine ekledi.