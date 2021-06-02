Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladimir Zelenskiy, ABD New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Ohio Senatörü Rob Portman ve Connecticut Senatörü Chris Murphy ile Kiev'de görüştü.

Görüşmede Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında ve ilhak ettiği Kırım'da uçak ve askeri teçhizatlarını artırdığını söyledi.

ABD'ye teşekkür

Rusya'nın birliklerini Ukrayna sınırlarından çekme açıklamasının sözde kaldığını vurgulayan Zelenskiy, bu ülkenin toplamda sadece 10 bin civarında asker geri çektiğini açıkladı.

Zelenskiy, ABD'ye askeri desteği için teşekkür ederek Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artırmak için daha fazla yardım umduğunu aktardı.

"Rusya'ya çok güçlü bir sinyal verilmeli"

Rusya'ya karşı halihazırdaki yaptırımların artık işe yaramadığını belirten Zelenskiy, "Baskı uygulamakla beraber, yeni formatta bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Shaheen de Rusya'ya Ukrayna sınırlarından askeri tahkimatını geri çekmesi için çok güçlü bir sinyal vermeleri gerektiğini açıkladı.

Ayrıca görüşmede video konferans yoluyla senatörlere Donbas'taki duruma ilişkin bilgi verildi.