Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan'da asker cenazelerinin durumu aileleri kızdırdı
Karabağ savaşında ölen Ermeni askerlerin aileleri bir kez daha gündeme geldi. Bu kez onlarca cenazenin tutulduğu dispanserden sosyal medyaya yayılan görüntüler onları kızdırdı.
Ermenistan’da 44 gün süren savaşın ardından tartışmalar devam ediyor.
Birçok asker yakını cenazelerin teslim edilmemesinden şikayetçi olurken, onlarca asker cenazesinin tutulduğu bir binadan görüntüler basına sızdı.
Sağlık Bakanı istifaya davet edildi
En az 6 aydır cenazelerin tutulduğu belirlenen dispanserde soğutucuların olmaması şaşkınlık yarattı.
Görüntüler sonrası aileler büyük öfke yaşadı, Rus Büyükelçiliği ve dispanserlik önünde tepkilerini gösterdi.
Yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapması istenirken Sağlık Bakanı da istifaya davet edildi.
Etiketler: Dağlık Karabağ Ermenistan
Sıradaki Haber
İran'da petrol rafinerisinde yangın: Faaliyetler durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz