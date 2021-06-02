Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin orta kesimlerinde direniş gruplarından birine ait mevkide İsrail saldırılarından kalan şüpheli bir cismin sökülmesi esnasında patlama meydana geldi.

Patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların da olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

21 Mayıs'ta ateşkes sağlandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.