Kızılhaç: İsrail'in sivil kayıplara neden olması kabul edilemez
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillerin hedef olmasına tepki gösterdi. Genel Direktör Robert Mardini, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.
İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı altında Gazze halkının büyük trajediler yaşadığını belirten Mardini, saldırıların sivil kayıplara yol açmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
3 bin aileye ekonomik destek
Ekip olarak Gazze'de incelemelerde bulunup zarar tespiti yapacaklarını aktaran Mardini, 3 bin aileye ekonomik destek sunacaklarını vurguladı.
Gazzelilere yardım için çalışmalarına ve projelerine devam edeceklerini dile getiren Mardini, Kızılhaç'a bağlı sağlık çalışanlarının da destek amacıyla Gazze'deki Şifa Hastanesine yönlendirildiğini hatırlattı.
Binlerce bina yıkıldı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.
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