Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini, Gazze ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı altında Gazze halkının büyük trajediler yaşadığını belirten Mardini, saldırıların sivil kayıplara yol açmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

3 bin aileye ekonomik destek

Ekip olarak Gazze'de incelemelerde bulunup zarar tespiti yapacaklarını aktaran Mardini, 3 bin aileye ekonomik destek sunacaklarını vurguladı.

Gazzelilere yardım için çalışmalarına ve projelerine devam edeceklerini dile getiren Mardini, Kızılhaç'a bağlı sağlık çalışanlarının da destek amacıyla Gazze'deki Şifa Hastanesine yönlendirildiğini hatırlattı.

Binlerce bina yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.