Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Jason Miler, Trump'ın 4 Mayıs'ta açtığı şahsi blogunun kapatıldığını söyledi.

Miller, Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma teklifinde bulunduğunu ve bu konuda çalıştıklarını vurguladı.

Kongre baskını sonrası hesapları kapatılmıştı

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

Trump, 4 Mayıs'ta "Trump'ın Masasından" ismini verdiği blog sayfasını açmış ve destekçileri ile buradan iletişime geçeceğini açıklamıştı.

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