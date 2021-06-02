Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump kişisel blogunu kapattı
[Fotoğraf: Reuters]
Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından açtığı kişisel blogunu 1 aydan kısa bir süre içinde kapattı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Jason Miler, Trump'ın 4 Mayıs'ta açtığı şahsi blogunun kapatıldığını söyledi.
Miller, Trump'ın ekibinin daha büyük bir sosyal medya platformu kurma teklifinde bulunduğunu ve bu konuda çalıştıklarını vurguladı.
Kongre baskını sonrası hesapları kapatılmıştı
ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump'ın Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı kapatılmıştı.
Trump, 4 Mayıs'ta "Trump'ın Masasından" ismini verdiği blog sayfasını açmış ve destekçileri ile buradan iletişime geçeceğini açıklamıştı.
{ilgili-haber--578482}
Etiketler: ABD Donald Trump Facebook Instagram Sosyal Medya Twitter
Sıradaki Haber
İran'da petrol rafinerisinde yangın: Faaliyetler durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz