SBU’dan yapılan açıklamada, Rusya makamlarının Kiev’de bulunan 2 kişi ile irtibata geçerek bu kişilere para karşılığında koronavirüs ile ilgili sahte haberler yaymalarını önerdiği bildirildi.

Açıklamada, SBU birimlerinin, bu 2 kişinin sosyal medyada yaydıkları haberlerin amacının kamuoyunda panik oluşturmaya, iktidarın faaliyetlerini gözden düşürmeye ve ülkedeki toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

“Sahte haber yaymak için teklifte bulundular”

SBU’nun kameralarına sırtı dönük olarak konuşan 2 genç, Rusya’dan bazı kişilerin kendilerine koronavirüsle ilgili sahte haber yayma konusunda teklifte bulunduğunu ve kendilerinin de teklifi kabul ettiklerini söylüyor.

Söz konusu kişiler, yaptıkları çalışmalar karşılığında Rusya’dan kendilerine havale yoluyla para gönderildiğini dile getiriyor.