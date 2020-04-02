Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tokyo Metropol Valiliği, COVID-19 salgınının son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Valilik, bir günde 97 vaka tespit edildiğine ve bu sayının yeni bir rekor olduğuna dikkati çekti.

Böylece Tokyo'da toplam vaka sayısı 684'e yükseldi.

Japonya'da koronavirüsten kaynaklanan vaka sayısı 3 bin 400'e yaklaşırken, 82 kişi de hayatını kaybetti.

Vaka sayısında başkenti, Osaka 278, Çiba 190, Hokkaido ve Aiçi 183'er, Kanagawa 181, Hyogo 164, Saitama ise 104 vakayla izledi.

Afganistan'da COVID-19 vaka sayısı 239'a yükseldi

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, ülke genelinde daha önce 174 olarak açıklanan COVID-19 vaka sayısının 239'a çıktığını bildirdi.

En çok vaka sayısının Herat ve Kabil'de görüldüğünü ifade eden Mayar, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmiş, günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti.