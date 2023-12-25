Ukrayna: Rusya'ya ait 28 İHA, 2 füze ve 2 savaş uçağını imha ettik

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece 31 "Şahid" tipi İHA ve 2 füze ile Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Rusya'nın gece saldırılarda bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir de X-31P uçaksavar füzesi kullandığına işaret edilen açıklamada, her iki füzenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de de bir Su-30SM tipi uçağın vurulduğu aktarıldı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı İHA'lardan 17'sinin Odessa bölgesinde yok edildiğini belirtti.