Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2023 11:54

Ukrayna: Rusya'ya ait 28 İHA, 2 füze ve 2 savaş uçağını imha ettik

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi insansız hava aracı (İHA), 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini bildirdi.

Ukrayna: Rusya'ya ait 28 İHA, 2 füze ve 2 savaş uçağını imha ettik

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece 31 "Şahid" tipi İHA ve 2 füze ile Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Rusya'nın gece saldırılarda bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir de X-31P uçaksavar füzesi kullandığına işaret edilen açıklamada, her iki füzenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de de bir Su-30SM tipi uçağın vurulduğu aktarıldı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı İHA'lardan 17'sinin Odessa bölgesinde yok edildiğini belirtti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Fransız yayınevine göre, Fransa'da İsrail'i eleştirenlere "skandal bir müdahale ve sansür" var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:23
Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy: Netanyahu'nun Gazze'de kişisel çıkarları var
13:08
Bekir Bozdağ: Türkiye terörle kesintisiz mücadelesini sürdürecektir
12:57
Niğde'de "kuyumcu 25 kişiyi dolandırdı" iddiası
12:58
Bakan Kacır: Türkiye yeni nesil otomobiller için üretim merkezi olacak
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:49
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı
Gazzeli anne, sığındığı çadırda doğan bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor
Gazzeli anne, sığındığı çadırda doğan bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ